ترأس د. إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الإثنين، جلسة «تطوير التعليم وصناعة قادة المستقبل»، بمنتدى شباب الإسكندرية، وتحت شعار «شارك.. أبدع.. انطلق»، بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الأكاديمية، وتحت رعاية رئيس الوزراء، شريف إسماعيل.

وتحدث في الجلسة د. عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ود. نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ود. عصام البكل، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية، والإعلامي أحمد سالم، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد صبري، رئيس جمعية رجال الأعمال.

وشهدت الجلسة محاضرة عن «تدويل التعليم والاعتمادات الدولية بمؤسسات التعليم العالي»، وتحدث رئيس جامعة الإسكندرية، عن دور الجامعة في تطوير التعليم والرؤية المستقبلية، كما تحدث د. عصام البكل، عن دور التعليم الفني والمهني في النهوض بالمجتمع السكندري.