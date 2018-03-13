طارق سليمان: الشناوي من أهم مكاسب الموسم الحالي

أعرب طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق لقب الدوري هذا الموسم وحسْم اللقب رقم 40 في تاريخ الأهل، مشيرا إلى أن محمد الشناوي يعد من أهم مكاسب الموسم الحالي للفريق الأحمر

وقال سليمان في تصريحات لموقع ناديه الرسمي أن تحقيق الدوري بهذا الشكل أمر يعود لمجهود جماعي بذلته عناصر كثيرة في منظومة الأهلي، بداية من إدارة نادٍ، وجهاز فني، وجهاز إداري، وطبي، وعمال، والعنصر الأساسي اللاعبون والجماهير الداعمة لكيان الأهلي.

وأوضح مدرب حراس الأهلي، أن ما قدمه الأهلي من نتائج مميزة هذا الموسم وحسم اللقب للمرة الثالثة على التوالي بهذا الفارق من النقاط أمر إن دلّ على شيء فهو يدل على أن المنظومة الأهلاوية تعمل في إطار دائم من النجاح.

وأوضح أن الأهلي فرض سيطرته على البطولة المحلية الأهم في مصر، وهي الدوري، عن استحقاق ومجهود يستحق كل الاحترام.

وأشار مدرب حراس الأهلي، إلى أن محمد الشناوي كان أحد مكاسب الموسم الحالي للأهلي بمشاركته المنتظمة لفترات طويلة مثلما كان الحال لإكرامي الموسم الماضي، ويعكس الشناوي بوجوده ومساهماته أنه عنصر مميز وإضافة قوية للأهلي في لقبه هذا الموسم.

وأتم سليمان أنه ينتظر أن يكون علي لطفي عنصرًا فاعلا بمشاركاته مثل زملائه في الفريق الشناوي وإكرامي في بطولات مقبلة للأهلي، موجهًا الشكر لأحمد عادل عبد المنعم الذي ساهم في هذه البطولة بشكل كبير من مشاركاته التي تخطت ثلاث مباريات مع الأهلي هذا الموسم.