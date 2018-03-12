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«بلاك بانثر» يواصل تصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الرابع

د ب أ
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 7:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 7:49 ص
تصدر فيلم الخيال العلمي والمغامرات «بلاك بانثر» إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الرابع على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات ستوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من شادويك بوسيمان ومايكل بي جوردون ولوبيتا نيونجو وآنجيلا باسيت وفوريست وايتكر، إيرادات بلغت 41.1 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الخيال «رينكل إن تايم»، الذي يشارك في بطولته كل من أوبرا وينفري وكريس باين وريز ويذرسبون وزاك جاليفينكس، بإيرادات بلغت 33.3 مليون دولار.

واحتل فيلم الرعب «سترينجرز: بري آت نايت»، الذي يشارك في بطولته كل من كريستينا هندريكس وبالي ماديسون ومارتن هندرسون، المركز الثالث بإيرادات بلغت 10.5 مليون دولار.

وجاء فيلم الإثارة والغموض «رد سبارو»، الذي يشارك في بطولته جنيفر لورانس وماري لويس باركر وجويل إيدجيرتون، في المركز الرابع محققا 8.2 مليون دولار.

وحل فيلم الحركة الكوميدي «جيم نايت»، الذي يشارك في بطولته جاسون باتيمان وراشيل ماكادامز، إلى المركز الخامس بإيرادات قدرها 7.9 مليون دولار.

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