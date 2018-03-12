مقتل 9 رحالة وإنقاذ 30 آخرين في حريق داخل غابة بجنوب الهند

قالت الشرطة الهندية، اليوم الإثنين، إن 9 على الأقل من الرحالة لقوا حتفهم في حريق بغابة بولاية تاميل نادو بجنوب الهند، في حين تم إنقاذ 30 آخرين، معظمهم من النساء، ونقلهم للمستشفى.

وكان الحريق قد اندلع في تلال كورانجاني في منطقة ثيني، حيث كانت مجموعتان تتألفان من سيدات بصورة أساسية، في طريقهما للعودة من رحلة تم تنظيمها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الأسبوع الماضي.

وأثناء عودة المجموعتين، أمس الأحد، حاصرتهما النيران في التلال. وتم تدشين عملية إنقاذ شملت استخدام مروحيات القوات الجوية الهندية.

وقال مفتش الشرطة المحلية تي موروجان هاتفيا من موقع الحادث: «من بين الـ39 المحاصرين، 9 رحالة و5 سيدات و4 رجال لقوا حتفهم في الحريق بسبب إصابتهم بحروق. وتم إنقاذ 30 آخرين خلال عمليات الإنقاذ».

وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 25 و35 عاما. وقالت التقارير الإعلامية والشرطة إن المجموعتين تضمان طلابا بالإضافة إلى عاملين بشركة في عاصمة الولاية تشيناي.

وقال أطباء بمستشفيات قريبة إن 10 من ضمن المصابين أصيبوا بحروق خطيرة، مضيفين أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

وتقوم الوكالات المحلية بعمليات بحث مكثفة لتحديد ما إذا كان هناك مزيد من الأشخاص محاصرين. ومازالت عمليات إخماد الحريق مستمرة.

وفتحت الشرطة تحقيقات عقب أن قال مسؤولو الغابات إن المنظمين لم يحصلوا على إذن بتنظيم الرحلة، ولم يخبروا المسؤولين المحليين.