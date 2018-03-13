قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن محور روض الفرج يربط منطقة شبرا المظلات بالطريق الدائري وطريق «مصر إسكندرية الصحراوي»، ويمتد حتى الضبعة، إضافة إلى وصوله لمناطق العين السخنة والزعفرانة والغردقة.

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «on live»، اليوم الاثنين، أن المحور يربط البحر الأحمر بالمتوسط على امتداد 600 كيلومتر.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من أعمال المحور وافتتاحه نهاية العام الجاري، معقبًا: «المشروعات القومية تكوّن صورة حديثة لمصر لجذب الاستثمارات، والمقاولون العرب تشارك في جميعها».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المحور، والتي تم الانتهاء من 85% منها حتى الآن.