الشحات خارج تشكيل العين لمباراة الإستقلال في أبطال اسيا

أعلن الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي عن تشكيل الزعيم لمباراته المرتقبة مساء اليوم أمام فريق الإستقلال الإيراني ضمن الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال اسيا.

وشهد تشكيل العين خروج حسين الشحات لاعب مصر المقاصة المعار لصفوف الزعيم من قائمة المباراة بداعي شكواه من بعض الإجهاد.

وكان مدرب العين قد ضم لقائمة الفريق كل من خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، حمد المنصوري، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد أحمد، خالد عبد الرحمن، بندر الأحبابي، تسوكاسا شيوتاني، أحمد برمان، عامر عبد الرحمن، محسن عبد الله، محمد عبد الرحمن، إبراهيم دياكيه، ريان يسلم، عمر عبد الرحمن، حسين الشحات، يوسف أحمد، أحمد خليل وماركوس بيرج".