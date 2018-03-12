تنظيم حفل فني لتكريم المدارس الفائزة في الإذاعة والمناظرات على مستوى الجمهورية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، حفلًا فنيًا لتكريم مدارس إدارة الخارجة التعليمية، التي حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الإذاعة والمناظرات.

وقال إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تم تكريم مدارس نجيب محفوظ الثانوية بنات، والخارجة الثانوية بنات، والثانوية الفنية بنات لفوزهما بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة، بجانب تكريم المدارس التي حصلت على مراكز أولى على مستوى الجمهورية، وهم «مدارس صلاح الدين الابتدائية، أول سلام الاعدادية القديمة، والخارجة الاعدادية المشتركة، الخارجة الثانوية بنات».

وشمل الحفل فقرات فنية وشعرية لمدارس أبو بكر والبساتين والزراعة والتجارة، وأغاني وطنية ورقصة التنورة وبعض الأشعار في حب مصر.