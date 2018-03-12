تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فقد استعرض المهندس حسام عفيفي، رئيس الشركة تقريرا أوضح فيه الموقف التنفيذي والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، أوضح رئيس الشركة، أنه تم إحلال وتوسعة 295 محولا و100 كشك توزيع إضافة لـ254 عامودا.

وحول شبكة الجهد المتوسط، فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 133.8 كم من الخطوط الهوائية، و533.71 كم كابلات، وحول شبكات الجهد المنخفض تم الانتهاء من تنفيذ 269.47 كم موصلات هوائية، و205.9 كم كابلات، و951 صندوق جهد منخفض.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، أضاف المهندس حسام عفيفي، أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بكل من شمال ريف الجيزة 1، بإجمالي عدد 27700 متر، شمال ريف الجيزة 2 «41650 متر»، وجنوب ريف الجيزة 35590 متر، ووسط ريف الجيزة 9531 متر بإجمالي أطوال للكابلات تصل إلى حوالي 114471 متر.

هذا وقد بلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة جنوب القاهرة حوالي 88.28%، إلا أن هناك بعض الاعتراضات من الأهالي تؤثر على نسبة التنفيذ.

وأكد وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، كما تم أيضا مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة جنوب القاهرة يمتد إلى عدد من المناطق تتضمن كرداسة، والمنصورية، والواحات، وأوسيم، ووردان، ومنشآة القناطر، والصف، والعياط، وأطفيح، وأبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أي مخاطر تهدد أرواحهم وحرصا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلا عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.