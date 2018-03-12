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عاجل.. واشنطن تدعو إلى اجتماع عاجل في الأردن لبحث تطورات الأوضاع جنوبي سوريا

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 10:59 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 10:59 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدعو إلى اجتماع عاجل في الأردن؛ لبحث تطورات الأوضاع جنوبي سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.


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