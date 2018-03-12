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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدعو إلى اجتماع عاجل في الأردن؛ لبحث تطورات الأوضاع جنوبي سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.