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عاجل.. موسكو: تصريحات تيريزا ماي حول الجاسوس الروسي السابق «حملة سياسية قائمة على التحريض»

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 7:59 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 7:59 م

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حول الجاسوس الروسي السابق، الذي تعرض للاعتداء داخل الأراضي البريطانية، هي حملة سياسية قائمة على التحريض، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

واستدعت بريطانيا، مساء اليوم الاثنين، السفير الروسي ألكسندر يكوفينكو، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، وابنته.

وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن تسميم الجاسوس الروسي السابق بمثابة عمل عسكري على الأراضي البريطانية، ممهلة روسيا حتى نهاية الثلاثاء لتفسر القضية.

يأتي ذلك على خلفية، اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته، الاثنين الماضي، إثر تعرضهما للتسمم بغاز الأعصاب، بمدينة سالزبري، جنوب إنجلترا.


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