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أهالى قرية بولاق بالخارجة يؤيدون الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

الوادي الجديد - عمرو بحر:
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 1:44 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 1:44 م

نظمت حملة «كلنا معاك من أجل مصر» اليوم الإثنين، مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، بقرية بولاق بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محسن عبدالوهاب منسق حملة «كلنا معاك من أجل مصر» بالوادي الجديد، وناصف أنيسي منسق الحملة بمركز الخارجة، بجانب آلاف الحضور من أهالي بولاق والمسؤولين بالوحدة المحلية لقرية بولاق ونواب دائرة الخارجة وباريس.

وقال محسن عبدالوهاب منسق «حملة كلنا معاك من أجل مصر» بالوادي الجديد، إننا ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية؛ من أجل استقرار الوطن وتحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى، علاوة على مواجهة الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق الأمن والأمان.

وأضاف، أن الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي شاهدة والوادي الجديد نالت الكثير من المشروعات الزراعية والإستثمارية ومشروع الـ 1.5 مليون فدان بالفرافرة وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية بجانب سلسلة الطرق العرضية التي ربطت محافظات الصعيد بالصحراء الغربية، والاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم، ولابد من استمرار مسيرة العطاء.

من جانبه أكد ناصف أنيس منسق حملة «كلنا معاك من أجل مصر» بمركز الخارجة، أن الحملة مستمرة في تنظيم المؤتمرات بجميع القرى، والدعوة للحشد والخروج والتصويت للرئيس السيسى أيام الانتخابات حتى تسير مصر في التقدم.

وفي نفس السياق استعرض نواب دائرة الخارجة وباريس انجازات الرئيس السيسي في جميع المجالات وسط التأكيد على الخروج أيام الإنتخابات.


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