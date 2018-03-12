بنك مصر: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار

قالت سحر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت من 7 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار.



وأوضحت «الدماطي»، خلال لقائها ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأحد، أنه لأول مرة في التاريخ، تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 30 مليار دولار في العام، مضيفة أن هناك زيادة في التصدير اليوم ارتفعت إلى 22 بدلًا من 17 مليار دولار في العام.



وتابعت أن قطاع السياحة يشهد تحسنًا ملحوظًا عما ذي قبل، وذلك لاستقرار الأمور الأمنية، مؤكدة أن البنك المركزي سدد 8 مليارات ونصف دولار ديون خارجية خلال العام الماضي.



وحول شهادة «أمان» للتأمين على حياة العمالة غير المنتظمة، أكدت أن الشهادة يحصل عليها غير العاملين وتؤمن لهم حياتهم من الحوادث والوفاة وتصرف لهم معاشًا للأسرة، مشيرة إلى أن معدل الإقبال في بنك مصر على «أمان» في زيادة مستمرة.