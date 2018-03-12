كونتي: تشيلسي سيعاني أمام برشلونة في دوري الأبطال

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اعترف الإيطالي أندرية كونتي مدرب تشيلسي بصعوبة مبارة الإياب لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة مساء الأربعاء المقبل علي ملعب الكامب نو.

وأضاف كونتي فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين:" علينا أن نقدم مستوي جيد فى لقاء الإياب، خاصة وأننا نواجه أحد أفضل الفرق في العالم وهذا يعني أننا سنعاني أمامه كثيرآ"، مشيرآ إلي أن فريقه لا يمتلك الخبرة فى مواجهات دوري الأبطال.

وأكمل:" كانت لدينا الغلبة فى لقاء الذهاب، لكن استحواذ برشلونة على الكرة أغلب الوقت أعطى لهم فرصة التعادل، معللآ عدم تحقيق فريقه الفوز فى اللقاء الأول علي ملعب "ستامفورد بريدج" علي الحظ الذي عاند البلوز.

واختتم:" علينا العمل كفريق واحد من أجل تخطي معاناة الأربعاء المقبل، وسنسارع في الحصول علي فرص من أجل التهديف مبكرآ فى مرمي برشلونة".

وانتهت نتيجة الذهاب بين البلوز والبلوجرانا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما علي ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات دور ثمن النهائي بالشامبيونزليج.