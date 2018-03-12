طرد كاراجار من سكاي سبورتس بعد فضيحته

كشفت تقارير صحيفة اليوم الإثنين أن جيمي كاراجار أسطورة ليفربول السابق، والمحلل بقناة "سكاي سبورتس" البريطانية عن إقالته من منصبه كمحلل للقناة، وذلك عقب تصرفه الغير أخلاقي بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد فى الدوري السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن إدارة القناة قامت بإقالة أسطورة الريدز عقب انتشار مقطع فيديو خاص به أثناء بصقه على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، أثناء قيادته لسيارته عقب سماع عبارات إستفزازية من جانب أحد مشجعي الشياطين الحمر، مما جعل كاراجار يقوم بالبصق علي السائق، لكنها وصلت إلي الفتاة التي كانت تجلس في الكرسي الخلفي بالسيارة، وذلك بسبب غضبه لهزيمة ليفربول من المان يونايتد بهدفين مقابل هدفآ.

ومن جانبه أعرب كاراغر عن أسفه لما بدر منه، ووعد إدارة "سكاي سبورتس" بتقديمه الإعتذار إلي الفتاة وعائلتها حسبما أشارت الصحيفة.