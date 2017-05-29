6 مليون دولار مكافأة الفوز بالبطولة العربية

أكاد طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية، أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حرص على زيادة المقابل المادي للمشاركة في البطولة، بحيث يحصل البطل على 6 مليون دولار.

وأكد آل الشيخ على هامش اجتماع رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، مع مندوبي أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي، أن الهدف من زيادة المقابل المادي، من وراء المشاركة، هو دعم الأندية التي تشارك وتتواجد في المحفل العربي الكبير.

وأضاف أن العائد المادي الذي يحصل عليه كل نادٍ يزيد مع كل دور يتخطاه كل فريق، علما بأن البطولة تضم 32 فريقا عربيا.

وكانت النسخة الماضية من البطولة العربية قد ضمت 12 فريقا وأقيمت بنظام الدورة المجمعة استضافتها مصر وفاز بلقبها الترجي التونسي.