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عاجل.. بريطانيا تمهل روسيا حتى نهاية الثلاثاء لتفسر قضية اغتيال «سكريبال»

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 7:52 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 7:52 م

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إن تسميم الجاسوس الروسي السابق بمثابة عمل عسكري على الأراضي البريطانية، ممهلة روسيا حتى نهاية الثلاثاء لتفسر القضية، وذلك بحسب ما كرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

واستدعت بريطانيا، مساء اليوم الاثنين، السفير الروسي ألكسندر يكوفينكو، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، وابنته.

يأتي ذلك على خلفية، اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته، الاثنين الماضي، إثر تعرضه للتسمم بغاز الأعصاب، بمدينة سالزبري، جنوب إنجلترا.


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