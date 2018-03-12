وكيل صحة الأقصر يتفقد الوحدت الصحية المخصصة كلجان انتخابية

قام الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بجولة تفقد خلالها عدد من الوحدات الصحية المخصصة كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

كان وكيل وزارة الصحة قد تفقد أماكن الاقتراع ومعاينة اللجان من الداخل، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة واستكمال كافة التجهيزات لرفع كفاءة تلك اللجان.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تضم 170 مقراً انتخابياً، تشمل 195 لجنة انتخابية موزعة على مدن ومراكز المحافظة، بينهم 17 وحدة صحية مخصصة كلجان انتخابية، وسيتم تجهيز كافة المقرات لاستقبال 788 ألف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات.