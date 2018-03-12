«إعلام البرلمان» تضع اللمسات النهائية على «قانون تنظيم الصحافة»

-هيكل: 50 ألف جنيه رأس مال إنشاء المواقع الإخبارية وللمرة الأولى وضع مادة تحصن الصحفى أثناء تأدية عمله

-الديب: الأعلى للإعلام لن يتدخل فى عمل وسائل الإعلام إلا حال مساسها بالأمن القومى.. والعقوبات تشتمل على غرامات وقرارات بالغلق



كشف رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب أسامة هيكل، عن طرح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أجندة الجلسات العامة فى البرلمان خلال شهر إبريل المقبل قائلا: «لا داعى للاستعجال فلن ننته منه قبل الانتخابات الرئاسية».



وأوضح هيكل فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى مواجهة اللجنة لما وصفها بالصعوبات الكثيرة خلال مناقشة مشروع القانون، معتبرا أنه يعد من أصعب القوانين التى ينظرها البرلمان.



وأشار إلى أن اللجنة عدلت 101 مادة من بين 127 مادة بمشروع القانون، لافتا إلى احتوائه على تفاصيل كثيرة ومتشابكة وعدد من المواد الجديدة التى تنظم الصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية، قائلا: «هذا أول قانون ينظم العمل الصحفى والإعلامى بعد فراغ تشريعى لمدة تصل إلى 25 سنة»، حيث لم تعالج القوانين المستجدات والتطورات التى أعقب صدور قانون تنظيم الصحافة عام 1996.



وأضاف: «أن مشروع القانون مهمة صعبة وكان من الأصح أن يكون لكل وسيلة إعلامية ومجلس قانون مستقل»، لافتا إلى مراعاة مشروع القانون للنص الدستورى الخاص بتأسيس الصحف بالإخطار، مضيفا «لكن الإخطار هنا لا يعنى أن يكون الأمر سداح مداح وفى شروط يجب توافرها وتحقيقها فى الوسيلة الإعلامية التى يتم إنشائها لضمان حقوق الناس والعاملين فيها».



وقال: «القانون لا يتضمن أى مواد للحبس الاحتياطى فى قضايا نشر»، موضحا أن عقوبات الحبس تشمل جرائم إتلاف أجهزة البث وسرقة المحتوى.. كما أن القانون ينص للمرة الأولى على مادة لتحصين الصحفى أثناء أداء عمله وفى حال تعرضه للأذى أو الاعتداء.



ولفت هيكل إلى إن نظر اللجنة لمشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر والذى يتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية، موضحا «أن اللجنة وجدت أن مشروع الحكومة شمل هذا الجزء».

من جهتها، قالت عضو لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب نشوى الديب، إن مبلغ 50 ألف جنيه كرأس مال لإنشاء مواقع إلكترونى صحفى يعد حد أدنى لا يمكن تخفيضه لضمان الجدية وحقوق العاملين فى المؤسسات التى تحمل صفة صحفية.



وأوضحت الديب، أنه بشأن طرق وشروط تأسيس الموقع الإلكترونى، فإن مشروع القانون نص على إخطار المجلس الأعلى للإعلام فى حال إنشاء المواقع الصحفية أو الصحف الورقية أو المحطات التليفزيونية والإذاعية.

وأشارت إلى اتفاق أعضاء اللجنة على النص على توافر رأس مال للصحف الورقية اليومية لا يقل عن 10 ملايين جنيه، مؤكدة عدم تدخل المجلس الأعلى للإعلام فى عمل الوسائل الإعلامية المختلفة إلا حال مساسها بالأمن القومى.



ولفتت إلى أن العقوبات التى يتضمنها القانون حال مخالفة نصوصه تشمل غرامات وقرارات بالغلق، إلا فى حال التجاوز والمساس بالأمن القومى والتحريض على العنف أو ارتكاب أية جرائم أخرى تعاقب عليها قوانين أخرى، قائلة: إن مفهوم الأمن القومى معروف ونحن فى حالة حرب، وأمر طبيعى أن يكون فيه شدة.. كلنا مؤمنون بالحريات والديمقراطية لكن عند مواجهة عدونا فى الداخل والخارج وفى لحظة الخطر يكون فى إجراءات مشددة».