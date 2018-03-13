«شباب الإسكندرية» يوصي ببناء 20 ألف وحدة سكنية لنقل مواطني المناطق العشوائية

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أعلن محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الإثنين، عن توصيات منتدى شباب الإسكندرية، وذلك في ختام فعاليات المنتدى الأول لشباب الإسكندرية.

وأوضح المحافظ، أن التوصيات تضمنت استكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية وبناء 20 ألف وحدة سكنية حديثة لنقل مواطني المناطق العشوائية إليها.

وأوصى المنتدى باستكمال العمل بمشروعات تطوير المحاور المرورية وعلى رأسها محور المحمودية، الذي بدأنا العمل الفعلي به ثم تطوير ترام الرمل، ثم تطوير قطار أبو قير، ومده لمدينة برج العرب، ربطها بوسائل نقل غير تقليدية كالقطار السريع.

وطالب بالعمل على تأهيل الأرصفة والطرق والمباني والمصالح الحكومية لذوى القدرات الخاصة، ودعم النشاط السياحي لمدينة الإسكندرية، وتأهيل وتطوير المناطق السياحية بها مثل قلعة قايتباي وحدائق المنتزة ومنطقة وسط البلد، والعمل على إعادة تنشيط الرحلات السياحية البحرية بين الإسكندرية والمدن الأوروبية.

كما طالب المنتدى بتشجيع صغار المستثمرين وإقامة تجمعات صناعية صغيرة لاستيعاب أصحاب المشروعات الصغيرة في مدينة الإسكندرية مثل مجمع الصناعات البلاستيكية، وتشجيع إقامة معارض للحرف اليدوية باعتبارها مصدر لتوفير فرص عمل للكثير من الشباب.

كما أطلق المنتدى حملة إعلامية للمشاركة السياسية ونشر الوعي الانتخابي بين شباب الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات المجالس المحلية والبرلمانية والرئاسية.