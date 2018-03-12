الشرطة النيبالية: 39 قتيلا على الأقل في حادث تحطم الطائرة البنجالية

أعلن متحدث باسم الشرطة النيبالية، أن ما لا يقل عن 39 شخصا لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة «يو.إس. بانجلا» البنجالية في مطار كاتماندو الدولي اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم شرطة نيبال، مانوج نوباني: «عثرنا على جثث 31 راكبا في الطائرة»، مضيفا أن ثمانية أشخاص من إجمالي 31 شخصا تم إجلاؤهم من الطائرة، وكانوا مصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى قريب، ولقوا حتفهم أيضا.

وكانت الطائرة تقل 71 شخصا، 67 راكبا وطاقم من أربعة أفراد.

كانت الطائرة، القادمة من دكا، قد انحرفت خلال الهبوط في مطار كاتماندو قبل أن يندلع فيها حريق.

وأظهرت اللقطات المصورة للحادث فور وقوعه أعمدة الدخان تتصاعد من الطائرة على الطرف الشرقي للمطار.

وهرع العشرات من عمال الطوارئ إلى موقع الحادث، الذي تم إلغاء جميع الرحلات من وإلى المطار بعده.