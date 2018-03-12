البحرية الإسرائيلية تعتقل 11 صيادًا فلسطينيًا في غزة

قالت مصادر فلسطينية، إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت اليوم الإثنين، 11 من صيادي الأسماك الفلسطينيين قبالة ساحل البحر بجنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن تلك القوات داهمت قارب صيد كبير كان يعمل على متنه الصيادون قبالة ساحل البحر في مدينة رفح واعتقلتهم، كما صادرت القارب.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على الحادثة، لكن عادة ما يبرر الجيش الإسرائيلي اعتقال واستهداف الصيادين في قطاع غزة لتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، التي يحددها بـ6 أميال فقط بدعوى منع أي عمليات تهريب عبر البحر.

وكان صياد فلسطيني، قد قتل بإطلاق نار من قوات البحرية الإسرائيلية في 25 من الشهر الماضي فيما علق الصيادون في قطاع غزة عملهم ليومين احتجاجًا على الحادثة.