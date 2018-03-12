وزير الشئون الإفريقية السعودى: تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية فى المملكة

قال السفير أحمد قطان، السفير السعودى لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والذى تم اختياره مؤخرا لشغل منصب وزير الدولة للشئون الإفريقية بالمملكة: إن السعودية سوف تعمل على تسهيل إجراءات سير عملية الاقتراع بانتخابات الرئاسة المصرية المقررة خارج مصر خلال الأيام المقبلة، حيث إن مصر لها أكبر جالية فى المملكة والتى تُقَدَّر بحوالى من 3 ملايين مصرى، ومن المتوقع أن يشاركوا بكثافة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن العلاقات السعودية المصرية نجحت فى الصمود أمام الكثير من التحديات الدولية والإقليمية وباتت نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين سائر الدول العربية، مضيفا أن الفترة التى تَشَرَّف فيها بقيادة العمل الدبلوماسى السعودى بالقاهرة شهدت تنسيقا عالى المستوى فى مختلف القضايا التى تهم مصالح الشعبين الشقيقين وفى الملفات الإقليمية الشائكة.

وأشار القطان إلى أن ملف مكافحة الإرهاب حظى باهتمام بالغ، لاسيما فى ظل قيام بعض الأطراف الإقليمية بمد يد العون للجماعات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرها من التنظيمات المتطرفة، وهو ما يتطلب يقظة وتنسيقا أمنيا عالى المستوى بين الرياض والقاهرة. وتابع: ملف الأزمة القطرية لم يَعُد يشغل تفكير «الرباعية العربية» لأن الكرة فى ملعب الدوحة التى تدرك جيدا ما يجب عليها أن تفعله إذا أرادت ترميم علاقتها بجيرانها.

وقال إن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لمصر حققت نقلة نوعية واستراتيجية فى شكل العلاقة بين البلدين ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق والتعاون فى جميع المجالات.

واختتم قطان تصريحاته قائلا «أنا راض تماما عن الفترة التى أمضيتها كسفير فى مصر، ولم أبخل بأى جهد ممكن فى سبيل توطيد العلاقات السعودية المصرية».