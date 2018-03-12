أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن رئيس وزرائها رامي الحمد الله سيصل قطاع غزة غدا الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان مقتضب، إن الحمد الله سيفتتح في قطاع غزة محطة تنقية المياه وسيرافقه رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

ولم يدل المحمود بمزيد من التفاصيل علما أنها ستكون المرة الأولى التي يصل فيها الحمد الله إلى غزة منذ السابع من ديسمبر الماضي.

وتعثر اتفاق بين حركتي فتح وحماس وقعتاه في منتصف أكتوبر الماضي برعاية مصرية بشأن تسليم حكومة الوفاق إدارة قطاع غزة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وبسبب الحصار الإسرائيلي منذ العام 2007، يعاني قطاع غزة من وضع إنساني سيئ للغاية جراء النقص الكبير في الأدوية والأدوات الطبية وأزمة في الوقود تؤدي إلى توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات، هذا فضلًا عن الفاقة والفقر المدقع والبطالة الواسعة والاكتظاظ وكذلك إغراق مياه المجاري مخيمات اللاجئين والأحياء ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.