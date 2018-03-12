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لجنة إدارة الزمالك: جاهزون للصرف على جميع فرق وأنشطة النادي

حسام زايد
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 5:00 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 5:00 م

أكدت اللجنة المكلفة لإدارة شئون نادي الزمالك ماليآ أنها على إستعداد لتلبية كافة إحتياجات الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة بالنادى فور ورود القرارات الرسمية من مجلس الادارة أو أية طلبات موقعة من مدير النشاط الرياضى أو القائم بأعمال المدير التنفيذى

وأشارت اللجنة أنها قامت بإرسال عدة خطابات لمجلس الإدارة بهذا المعنى ولم تتلق حتى الآن غير طلبات يوم ٣/٧ بقيمة(١٥٨،١٢١) "مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وواحد وعشرون جنيهآ" والتى تم صرفها فى الحال

هذا وقد تم إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية بكافة الإجراءات التي تم إتخاذها حتى الأن وصورة من كافة الخطابات المتتالية المرسلة لمجلس إدارة نادي الزمالك.

 


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