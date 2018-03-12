عمرو أديب يطالب بنظرة مخففة تجاه فريق مسرحية «سليمان خاطر»

وجه الإعلامي عمرو أديب، نداء إلى القيادات القانونية للقوات المسلحة، بالنظر إلى قضية الشباب المقبوض عليهم بسبب مسرحية «سليمان خاطر» التي عرضت في نادي الصيد قبل أيام، قائلًا إنه يجب النظر إلى هؤلاء الشباب بنظرة مخففة في قضيتهم؛ لأنهم لم يقصدوا أبدًا الإساءة للقوات المسلحة المصرية أو الشرطة.



وأضاف «أديب»، في مقدمة برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأحد، «أنا لست مع هذا الأمر إطلاقًا حتى لا يتفهم البعض أنني أبرر للإساءة»، مؤكدًا أن الإساءة للقوات المسلحة والشرطة المصرية أمرًا مزعجًا.



وتابع: «بطلب من الناس اللي في أيدها هذا الأمر إنهم ينظروا للشباب دول نظرة مخففة، هما ميقصدوش حاجة سيئة تجاه القوات المسلحة، وفاهم إن أي شيء يمس القوات المسلحة والشرطة شيء مزعج ولكن مصر عقلها كبير وقلبها كبير والثقافة المصرية اللي عمرها 7 آلاف عام، يجب أن تستقبل حماس مجموعة من الشباب المصري».



وطالب النظر إلى الأمر بهدوء وبشكل تربوي، مضيفًا: «أنا مش ضد تطبيق القانون ولست مع الإساءة للجيش، لكن يجب أن توجد الرحمة والتسامح والمراجعة وروح الحكم».



وكانت النيابة العسكرية قد قررت، قبل أيام، حبس مخرج ومؤلف عرض مسرحي يتناول شخصية المجند سليمان خاطر، لمدة 15 يومًا بتهمة إهانة الجيش المصري.



