«موجيريني»: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بانتخابات الرئاسة الروسية في القرم

أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو إلى الاتحاد الروسي.

وفي أعقاب لقائها مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، قالت فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية في التكتل اليوم الاثنين في كييف: "سنظل باقين على التفعيل الكامل لسياستنا الخاصة بعدم الاعتراف".

في الوقت نفسه، دعت موجيريني روسيا إلى احترام حقوق المواطنين الأوكرانيين في شبه جزيرة القرم وقالت: "لا نزال ندعو روسيا إلى الإفراج الفوري عن جميع من تم القبض عليهم وأدينوا في ظل عدم احترام القانون الدولي".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في روسيا في الثامن عشر من الشهر الجاري (الأحد المقبل) والتي تعتبر بمثابة إعادة انتخاب للرئيس فلاديمير بوتين، ويوافق يوم الانتخابات الرئاسية في روسيا، الذكرى السنوية الرابعة لضم شبه جزيرة القرم.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على موسكو في 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي.