الإثنين 12 مارس 2018 6:43 ص القاهرة القاهرة 16°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

تحطم مروحية في نهر بمدينة نيويورك

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 2:43 ص | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 2:43 ص
تحطمت مروحية في نهر إيست ريفر بولاية نيويورك ليلة الأحد، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية احتمالية أن تكون مجموعة من السياح محاصرين داخلها.

وتم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بالقرب من شارع 90 في منطقة مانهاتن، شمالي آبر إيست سايد، حسبما غردت كل من إداراتي الإطفاء والشرطة في الولاية.

وسقطت المروحية في نهر "إيست ريفر بين منطقتي مانهاتن وكوينز، بالقرب من جزيرة روزفلت.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنه يجري انقاذ ما لا يقل عن خمسة أشخاص محاصرين داخل المروحية.

وغرد المتحدث باسم عمدة الولاية، بيل دي بلاسيو، إن غطاسي قسم الإطفاء متواجدون في مسرح الأحداث وتحت الماء.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك