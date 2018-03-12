تحطم مروحية في نهر بمدينة نيويورك

تحطمت مروحية في نهر إيست ريفر بولاية نيويورك ليلة الأحد، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية احتمالية أن تكون مجموعة من السياح محاصرين داخلها.



وتم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بالقرب من شارع 90 في منطقة مانهاتن، شمالي آبر إيست سايد، حسبما غردت كل من إداراتي الإطفاء والشرطة في الولاية.



وسقطت المروحية في نهر "إيست ريفر بين منطقتي مانهاتن وكوينز، بالقرب من جزيرة روزفلت.



وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنه يجري انقاذ ما لا يقل عن خمسة أشخاص محاصرين داخل المروحية.



وغرد المتحدث باسم عمدة الولاية، بيل دي بلاسيو، إن غطاسي قسم الإطفاء متواجدون في مسرح الأحداث وتحت الماء.