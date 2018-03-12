تقرير - سباح أسترالي يقارب الـ100 عام يحطم رقما قياسيا

حطم السباح الأسترالي جورج كورونيس صاحب الـ99 عاما، وسيكمل الـ100 الشهر المقبل رقما قياسيا جديدا في سباق 50 مترا حرة فى الفئة العمرية من 100 إلى 104 أعوام محققا 56.12 ثانية.

وشارك السباح كورونيس في مسابقة رسمية لتسجيل رقم قياسي جديد بكوينزلاند بأستراليا، وسيشارك أيضا في حدث أخر لتحطيم الرقم القياسي بـ100 مترا سباحة.

جورج توقف عن السباحة أثناء الحرب العالمية الثانية ثم عاد إلى ممارستها في الثمانين من عمره، كما أنه حطم الرقم القياسي الذى سجله البريطاني جون هاريسون بسباحة 50 مترا بفارق 30 ثانية.

وقال السباح العجوز في تصريحات صحفية "إنه كان سباحا قويا فى شبابه وأضاف عند محاولته الأخيرة لتحطيم الرقم القياسي، أكد أنه الأمر كان تحديا جسديا لا يمكن إنكاره، ولكنه أمكنه التعامل معه من خلال الاعداد وكان يسبح ثلاث مرات، في الأسبوع بالمتوسط، ويمارس أيضا التدريبات الرياضية.

وأضاف أن نجاحه فى تحقيق هذا إلى سرعته الثابتة والأسلوب الذى اتبعه فى السباحة.