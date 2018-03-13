قال الدكتور عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي بدأ العمل به أمس، يتعلق بالتمويل، متابعًا أن أي مشروع استثماري كبر حجمه أو صغر يحتاج إلى التمويل.

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، «عادة الممول، بالإضافة إلى أنه يدرس المشروع المعروض عليه لتمويله، وهل سيعطي تدفقات نقدية تسمح بسداد التمويل أم لا، يحبذ الحصول على ضمانة عقارية».

وتابع أن الضمانات منها ما هو عقارات أو أراضي، لكن الكثيرين من الذين لديهم مشروعات لا يمتلكون ضمانات عقارية، وهناك من يمتلك لكنه لا يريد استخدامها، من هنا برزت أهمية أن يكون التمويل بضمانة منقول.

واستطرد: «هناك عبارة شهير في القانون المدني تقول إن الحيازة في المنقول سند الملكية، بمعني إنني أمتلك ما يقع تحت يدي من أشياء مادية»، موضحًا أن أي مشروع يحتاج إلى موارد فنية، ومعدات من أجل سير العمل وإنجازه، لذلك الضمانات لن تكون قائمة على العقار ذات نفسه محل العمل، إنما ما يتواجد داخله من معدات وموارد.

وواصل حديثه، قائلًا: «لذلك أنشأنا سجلًا إلكترونيًا؛ لتسجيل الحقوق على هذه المملوكات، يعني لو عامل مشروع ما وبستخدم على سبيل المثال مخرطة أو شجرة أو حيوانات أو ماكينة خياطة أو أدوات طبية، كل هذه تعد منقولات ويمكن استخدامها كضمانة للحصول على تمويل».

وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأحد، العمل بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة؛ لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعاتهم، عبر استغلال ما يحوزونه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل، في غياب الأصول العقارية.

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