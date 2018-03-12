«سلفاكير» لـ«شكري»: نقدر جهود مصر في دعم استقرار جنوب السودان

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الإثنين، برئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة الجنوب سودانية جوبا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن «شكري» استهل اللقاء بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس سلفاكير، ناقلًا تحيات وتقدير الرئيس لنظيره الجنوب سوداني، والجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار والتنمية في جنوب السودان، فضلًا عن حرص «السيسي» على دعم الأشقاء في جنوب السودان في كافة المجالات.

وأوضح «أبو زيد»، أن وزير الخارجية أكد دعم مصر لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في بلاده من خلال مبادرة إنشاء لجنة تسيير الحوار الوطني، والتي تم تنظيم دورة تدريبية لقياداتها في القاهرة مؤخرًا، وتوفير خبير مصري لتقديم الدعم الفني لعملها في جوبا، بالإضافة إلى استضافة مصر لمباحثات مسار آروشا؛ لإعادة توحيد الحركة الشعبية، ومشاركتها في رعاية تلك المباحثات بالتعاون مع أوغندا.

ونوه إلى أن «شكري»، قال إن الدعم المصري للأشقاء في جنوب السودان بدأ مباشرة عقب توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005، حيث تبنت مصر تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم جهود التنمية في جنوب السودان من خلال تدشين مشروعات في مجالات عديدة، أهمها بناء 4 محطات للكهرباء وعدد كبير من المدارس والعيادات الطبية، فضلًا عن تقديم مساعدات في مجال الري والدورات التدريبية لبناء الكوادر وإرسال القوافل الطبية.

واقترح «شكري»، عددًا من المشروعات التي تتطلع مصر لتنفيذها في جنوب السودان خلال المرحلة المقبلة، من بينها مشروعات لإنشاء المزارع السمكية، وافتتاح مركز ثقافي مصري في جوبا، وتقديم دورات تدريبية في مجالات الأمن والتعليم والصحة والري والدبلوماسية، بالإضافة إلى حفر آبار المياه.

ولفت المتحدث، إلى إعلان الوزير خلال اللقاء عن زيادة عدد وحدات الغسيل الكلوي في مستشفى جوبا التعليمي من وحدتين إلى 8 وحدات، وإرسال وفد طبي لتشغيل مركز الغسيل الكلوي لمدة شهرين اعتبارًا من أبريل 2018، وتدريب طاقم طبي جنوب سوداني على تشغيله، فضلًا عن إرسال قافلة طبية إلى مدينة «واو»، معربًا عن تطلع مصر لإبرام اتفاق تعاون شامل بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس سلفاكير، عن سعادته وامتنانه لاستقبال وزير خارجية مصر والوفد المرافق في جوبا، معربًا عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر لدعم شعب جنوب السودان واستقرار دولته، ونوه لما لمسه بوضوح من الاتصالات التى قامت بها الدبلوماسية المصرية مؤخرًا مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في بلاده.

واستعرض الرئيس «سلفاكير»، في هذا الإطار، مسار عملية التفاوض الجارية مع المعارضة تحت رعاية تجمع «الإيجاد»، والتحديات التي تواجه المحادثات، وحرص على شرح تفاصيل عمل لجنة تسيير الحوار الوطني والمراحل المختلفة التي يمر بها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة ربوع جنوب السودان.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، تصريحاته بأن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات مفاوضات سد النهضة والوضع في منطقة القرن الإفريقي بصفة عامة، مشيرًا إلى طلب جنوب السودان بالانضمام إلى جامعة الدول العربية، منوهًا إلى توقيع كلا من وزير الخارجية ووزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان في أعقاب اللقاء على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين.