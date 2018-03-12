سلطان بن سحيم: ماضون في إعادة قطر وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا المآسي

أكد الشيخ سلطان بن سحيم، ابن الشيخ سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني، أول وزير خارجية لدولة قطر، أنهم ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لها ولجيرانها المآسي، وهدد أمن واستقرار الشعب القطري.

وقال «بن سحيم»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الاثنين، «أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا».

وتابع: «نحن جميعًا صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها».