ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم مروحية بمدينة نيويورك إلى 5 أشخاص

نقلت وسائل الاعلام المحلية عن الشرطة المحلية القول إن حصيلة قتلى حادث تحطم مروحية في نهر "إيست ريفر" بمدينة نيويورك مساء الأحد، قد ارتفعت إلى خمسة أشخاص.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية أن الطيار هو الناجي الوحيد من الحادث.

وأوضحت "سي إن إن" أن ثلاثة من بين الركاب الذين كانوا من بين الناجين في البداية وتم نقلهم إلى المستشفى، لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وسقطت المروحية في نهر إيست ريفر بين منطقتي مانهاتن وكوينز، بالقرب من جزيرة روزفلت بعد الساعة السابعة من مساء الأحد بقليل بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) وفقا لإدارة الطيران الاتحادية.

ولا يوجد مؤشر حتى الآن على سبب تحطم الطائرة حيث أن الجو كان هادئاً والسماء صافية وقت وقوع الحادث.