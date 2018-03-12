هجوم بسكين أمام مقر إقامة سفير إيران في فيينا ومقتل المهاجم

قالت الشرطة النمساوية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إن جنديا نمساويا أطلق النار على مهاجم كان يحمل سكينا أمام مقر السفير الإيراني في فيينا، وأرداه قتيلا.



وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مواطنا نمساويا يبلغ من العمر 26 عاما هاجم الجندي، الذي كان يحرس المكان بمفرده، فجأة في وقت متأخر من يوم الأحد.



وأثناء الصراع الذي أعقب ذلك، أطلق الجندي أربع طلقات من سلاحه على المهاجم، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة أودت بحياته في مكان الحادث.



وقال المتحدث إنه لا يزال من "المبكر للغاية" التكهن بدوافع الرجل.



ويأتي الحادث بعد إصابة أربعة أشخاص في حادثة طعن في العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء الماضي.



يذكر أن مدمن مخدرات أفغاني اعترف فيما بعد باستهداف ثلاثة أفراد من نفس العائلة بشكل عشوائي خارج أحد المطاعم، بالإضافة إلى أحد معارفه الأفغان، أثناء الهجوم.



وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 23 عاما ألقى باللوم على "مزاجه العدواني السيئ وكذلك الغضب من وضعه العام في الحياة".