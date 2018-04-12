الرئيس الكيني يؤكد لـ«السيسي» حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، اليوم الخميس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الكيني وجه التهنئة للرئيس «السيسي»، بمناسبة فوزه فى الانتخابات لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا حرص بلاده على تدعيم العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين، فضلًا عن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

من جانبه أعرب الرئيس «السيسي»، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الكيني، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بكينيا، معربًا عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.