صحف الكويت تبرز لقاء الرئيس «السيسي» مع ولي عهد أبوظبي ووزير خارجية قبرص

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الخميس، لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بالقاهرة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وقالت صحيفة «السياسة»، تحت عنوان «دعم مصري-إماراتي لجهود التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة»، إن الرئيس السيسي، أكد خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجا مثاليا للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية، مشيدا بجهود الإمارات الفعالة في تعزيز العمل العربي المشترك، وبالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

ونقلت عن الشيخ محمد بن زايد قوله، إن الإمارات تعتز بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدا حرص الإمارات على الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، شددا خلال لقاءهما على دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وحرصهما على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بينهما ومع الدول العربية، للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات وللتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.

أما صحيفة «القبس»، قالت تحت عنوان «مصر والإمارات: دعم الحلول السياسية لأزمات المنطقة»، إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنهى زيارته للقاهرة، والتي استغرقت يومين، بعد مباحثات مطولة أجراها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان في مقدمة مودعيه في مطار القاهرة.

وأشارت إلى أن المباحثات الثنائية بين الجانبين، شهدت اتفاقهما على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بينهما ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، وتأكيدهما على دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.

ولفتت إلى أن الشيخ محمد بن زايد أكد دعم الإمارات ومساندتها الكاملة لمصر في مواجهتها الحازمة للإرهاب والتطرف، مشيداً بدور مصر كدعامة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وموجها في الوقت نفسه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى ما تعكسه نتائج الانتخابات من ثقة شعبية كبيرة في الرئيس.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة «النهار»، تحت عنوان «مصر والإمارات.. دعم حلول سياسية لكل أزمات المنطقة»، إن الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، استعرضا خلال لقاءهما آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ضوء تفاقم الأزمات بالمنطقة وتعقيد التحديات التي تواجه الدول العربية؛ حيث أعربا عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها، والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.

وأضافت أنه تم خلال المباحثات التطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب على جميع المستويات؛ حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وتعزيز العمل العربي المشترك، لمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على السلاح والتمويل والعناصر الارهابية، فضلا عن منحهم الغطاء السياسي والإعلامي.

وبدورها، قالت صحيفة «الجريدة»، تحت عنوان «توافق مصري-إماراتي على حل مشاكل المنطقة سياسيا»، إن المباحثات الثنائية تناولت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، في ضوء تفاقم الأزمات بالمنطقة وتعقيد التحديات التي تواجه الدول العربية؛ حيث أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بينهما، ومع الدول العربية الشقيقة، للتصدي لما تواجهه الأمة من تحديات وأزمات.

وأشارت إلى أن المباحثات بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، شهدت توافقا في الرؤى حول أهمية المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهته والقضاء عليه، ومنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على السلاح والتمويل، فضلا عن منحهم الغطاء السياسي والإعلامي.

وحول استقبال الرئيس السيسي لوزير خارجية قبرص، قالت صحيفة «الأنباء»، تحت عنوان «السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع قبرص»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال استقباله وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع قبرص في جميع المجالات، مشيدا بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، لاسيما بمجال الطاقة في شرق المتوسط.

وأشارت إلى أن وزير خارجية قبرص نقل تحيات الرئيس القبرصي إلى الرئيس السيسي، كما وجه التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، معربا عن اعتزاز قبرص بما يربطها بمصر من علاقات تعاون متميزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وأصبحت تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط.