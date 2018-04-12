مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نأمل أن تمتنع أمريكا عن أية خطوات أحادية في سوريا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أمله في امتناع الولايات المتحدة وحلفائها عن القيام بخطوات أحادية الجانب في سوريا.

وقال نيبينزيا، في تصريح اليوم عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن تهديد الأمن والسلام الدولي يعتبر انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة ، مضيفا " ونحن قلقون للغاية إزاء الوضع والتصعيد الخطير ، ونأمل بألا نمر بنقطة اللاعودة وبأن تمتنع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن العمل العسكري ضد دولة ذات سيادة".

وتابع " إن روسيا تعول على عدم تجاوز نقطة اللاعودة في سوريا ، ونؤكد على أن التهديد باستخدام القوة في سوريا هو انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة ، فتهديد السلام والأمن الدوليين يعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ، ونحن نعول على أنه لن يتم تجاوز نقطة اللاعودة ، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيمتنعون عن القيام بأعمال عسكرية ضد دولة ذات سيادة".

من ناحية أخرى ، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ، اليوم الخميس ، أن الحاجة لحماية الجيش الأميركي في سوريا من استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية يعتبر سبباً كافياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشأن استخدام القوة في سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس يمكنه أن يتخذ قرارا بشأن استخدام القوة العسكرية بدون الرجوع للكونجرس.