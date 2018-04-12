«دانجرفلو» الأمريكي يشارك مطربين شعبيين في حفل بـ«الأزهر بارك»

يقيم الفريق الموسيقي الأمريكي "دانجرفلو" حفلا غنائيا مساء غد الجمعة في حديقة الأزهر، برعاية السفارة الأمريكية، وفي إطار برنامج الخارجية الأمريكية "الموسيقى الأمريكية في الخارج" والذي يهدف لتعزيز التعاون بين الموسيقيين الأمريكيين والمصريين.

ويقدم الفريق الأمريكي حفله بالتعاون مع مطربي المهرجانات والموسيقى الشعبية المصرية أحمد شيبة وطارق الشيخ وصواريخ وميظ عبد العزيز ثم يتوجه إلى الأسكندرية لتقديم حفل موسيقي آخر.

ويقود فريق دانجرفلو عضوه الشهير آنجل أوشن الذي كتب أول أغنية له وهو في سن التاسعة وكانت على موسيقى الراب ومنذ ذلك الحين ظل أوشن يكتب كلمات الأغاني بأسلوب شعري متميز. وقد التحق أوشن بجامعة فلوريدا الدولية وعمل دي جي في محطة الراديو بكليته. وفي عام 2007 قرر التعبير عن حبه للموسيقى وكون فريق دانجرفلو وأصبح مغني الفريق الأول.

وقال آنجل أوشن لدى وصوله للقاهرة أنه سعيد لاقامة حفل للشباب المصري الذين يمثلون المستقبل، وأضاف "ونحن أيضا سعداء لرؤيتنا التاريخ العريق لبلدكم الجميلة".

وعازف الجيتار بالفريق هو كيفن كالو القادم من سان فرانسيسكو وهو أيضا مؤلف كلمات أغاني الفريق. وموزع الأغاني والمنتج للفريق هو براين وولف وهو من ولاية ألاباما ويتميز بموهبة العزف علة عدة آلات موسيقية. وعازف بيانو دانجرفلو هو نيت ستانفورد وهو أيضا موزع الفريق ومؤلف موسيق. وعازف الايقاع والطبل في الفريق هو هنري "تيدي" بروكس وقد نبغ بروكس في تعلم مفاهيم إيقاعية جديدة وتعاون مع العديد ممن الموسيقيين الموهوبين.

ويقدم فريق دانجرفلو مزيجا من موسيقى الهيب هوب والإيقاع والبلوز والروك والإيقاعات اللاتينية كما يقدم ورش عمل للموسيقيين المصريين أثاء وجوده في مصر ومن ضمن موضوعات ورش العمل كيفية استخدام الموسيقى كبديل للتأثيرات السلبية في المجتمعات.