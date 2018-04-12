المصري يدفع النصر إلى الممتاز ب بثنائية

فاز المصري البورسعيدي على نظيره النصر 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

افتتح التهديف كومبوسا محمد لاعب فرق النصر في الدقيقة الثالثة، ولكن لاعبي المصري نجحوا في تعديل النتيجة عن طريق أريستيد بانسيه في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني أحمد السباعي في مرماه بالدقيقة 49.

ارتفع رصيد المصري للنقطة 52 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز وله ثلاث مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 19 متزيلًا جدول الترتيب ليحسم رسميًا هبوطه للدوري القسم الثاني.