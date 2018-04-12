«أردوغان»: تركيا لا تعتزم التخلي عن «الولايات المتحدة وروسيا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا لا تعتزم التخلي عن تحالفها مع الولايات المتحدة ولا عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول اليوم الخميس، إن تركيا لا تعتزم التخلي عن تحالفها مع الولايات المتحدة ولا عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا ولا عن العمل مع إيران لحل المشاكل الإقليمية.

وقال: «علاقاتنا مع روسيا وإيران والصين مكملة لعلاقاتنا مع الغرب، وليست بديلا عنها». وأضاف: «منزعجون للغاية من تحويل سوريا إلى ساحة صراع من قبل بعض الدول التي تثق في قوتها العسكرية».

وفي إشارة إلى عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد في سوريا، قال أردوغان: «سنجعل كلا من إدلب، وتل رفعت، ومنبج، وعين العرب، وتل أبيض، ورأس العين، وقامشلي، آمنة، وسنمكن جميع السوريين من العودة إلى مناطقهم».

وقال أردوغان إنه سيُجري اتصالا هاتفيا في وقت لاحق اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأوضاع في سوريا وتطورات الاستخدام الكماوي، المزعوم، في دوما بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق.