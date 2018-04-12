ضبط 879 مخالفة مرورية بمدينة دسوق في كفر الشيخ

شنت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أحمد صالح، مدير الأمن، وتحت رئاسة وقيادة العميد محمد الدفراوي، مدير إدارة المرور، حملة مرورية بمركز دسوق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 879 مخالفة مرورية متنوعة ومختلفة، منها ضبط سيارة دون وجود طفاية حريق بالسيارة، وعدم وجود حزام آمان بالسيارة، والسرعة الزائدة عن المسموح به، والقيادة بالطريق المخالف، واستخدام الموبايل في أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف، وعدم وجود رخصة قيادة، وانتهاء رخصة قيادة السائق، وغيرها من المخالفات.

كما تم ضبط 16 موتسيكل غير مرقم بألواح معدنية وغير مرخص، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.