افتتاح مركز إلكتروني جديد لخدمة مرضى السكر ومساعدتهم

افتتحت اليوم، إحدى الشركات العاملة في مجال أجهزة السكر ومضخات الدم بالشرق الأوسط بالقاهرة، المركز الإقليمي لخدمة العملاء بالشرق الأوسط، وهو المركز الأول من نوعة في المنطقة لرعاية وخدمة مرضى السكر.

وقال فادي جدعون، المدير الإقليمي للشركة، إن المركز يخدم أكثر من 11 دولة ناطقة بالعربية في مرحلته الأولى، ويسعى للتوسع في تقديم الخدمات في المستقبل القريب، لافتا إلى وجود 20 مليون مريض سكر في الشرق الأوسط.

وأضاف «جدعون»، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الخدمات التي يقدمها المركز تشمل خدمة المساعد الإلكترونية والإرشاد عن بعد وخدمات تصميم الخطط العلاجية لمرضى السكر، موضحا أن هدفهم التوعية والتثقيف الصحي بالمرض وتعزيز ثقافة مكافحة مرض السكر، مع تقديم الإرشادات والنصائح، والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع بما يضمن تحسين حياة مريض السكر.

وأشار إلى قنوات تواصل مع المرضى من خلال أرقام مجانية لمركز رعاية المرضى وصفحات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات عبر الهواتف المحمولة، ذاكرا أن الشركة لديها 50%؜ من أجهزة السكر في العالم العربي.

وشدد على أن ما تقدمه الشركة من أجهزة فحص نسبة السكر في الدم، ومضخات الأنسولين، وأجهزة الوخز، وأجهزة إدارة البيانات والبرامج التعليمية للمساهمة في نتائج طبية أفضل، تتميز بالاستخدام الأسهل ليتمكن مرضى السكر من عيش حياة أفضل، مضيفا أن أجهزة الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم تهدف إلى مساعدة مرضى السكر على التغلب على التحديات اليومية للمرض.