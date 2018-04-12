غضب شباب وحدات الإسكان بكفر الدوار لعدم توصيل المرافق رغم تسديد المستحقات

سيطرت حالة من الغضب لدى المواطنين وشباب مساكن الإسكان الخاصة بالكراسة الحمراء بأرض بركات بالوكيل بمدينة كفر الدوار، حيث أنها تسقط في منطقة زراعية تقع بين منطقة الوكيل وبردلة ولم يصل لها المرافق بالرغم أنها خالصة من أكثر من سنة، كما قاموا بدفع الأقساط بالرغم من عدم تسلمهم الوحدات حتى الآن.

وقال «محمد فتحي محمد»، «إن المساكن خالصة من عامين وإن جميع المستحقات مدفوعة 53 ألف جنيه، وقسط شهري 420 جنيه، ولم نتسلم الوحدات حتى الآن، فهل من المعقول أن نتواجد بالشوارع بالرغم من أننا لنا الحق في الوحدات؟».

وأوضح «أحمد عبدالباقي»، أن العقد المبرم الخاص بالوحدات هو 90 مترًا كما هو في العقد، إلا أننا فوجئا بأن الشقة 70 مترًا فقط، قائلًا: «لصالح من تم التلاعب بمقاسات الوحدات، ورغم ذلك نريد الاستلام بعد دفع جميع المستحقات».

وقال «أحمد خميس غازي»، «نحن نعاني بسبب عدم وصول المرافق للمساكن التي نراها كل يوم ولن نتمكن من العيش بها حيث أنها غير مكتملة المرافق».

ومن جانبه، قال المهندس أحمد نوار مدير مديرية الإسكان بمحافظة البحيرة، إنه يخاطب المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة؛ لسرعة توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمساكن الوكيل؛ لتسليمها للمستفيدين، مؤكدًا أن جميع المرافق بالمساكن تم توصيلها ما عدا مياة الشرب والصرف الصحي.

وأضاف «نوار»، أن الأسبوع القادم سيشهد توقيع محافظ البحيرة على دراسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل باقي المرافق لمساكن الوكيل.

وعن مشروع الإسكان بباقي مدن ومراكز المحافظة، أفاد أنه خلال شهر سيتم حل جميع المشاكل؛ للبدء في تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من الشباب.