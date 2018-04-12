الإتحاد السعودي يحدد 24 إبريل لإقامة حفل جوائز الموسم الرياضي

حدد الإتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت، يوم 24 أبريل الجاري موعدا لإقامة حفل جوائز الموسم الرياضي.



ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريده جاء فيها :"حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء 24 إبريل الجاري موعداً لإقامة حفل جوائز الموسم الرياضي بعد أن أنهت اللجنة المعنية بوضع شروط الجائزة ومعاييرها تحت إشراف اللجنة الفنية وسينطلق التصويت غدا الجمعة عبر تطبيق دوري بلس".



كان الاتحاد السعودي قرر إقامة حفل خاص بتوزيع الجوائز في نهاية الموسم الكروي الحالي، وتشمل الجوائز أفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل ظهير، وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب واعد وهداف الدوري وأفضل مدرب والفريق المثالي بالإضافة إلى أفضل جمهور.