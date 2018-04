«ترامب»: الهجوم على سوريا ربما يكون قريبا جدا أو بعيدا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يحدد بعد موعد الهجوم الأمريكي على سوريا.

وأضاف «ترامب»، في تصريحات ذكرتها فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الخميس، نقلا عن حسابه على موقع «تويتر»، أن موعد الهجوم على سوريا قد يكون قريبًا جدًا أو بعيدًا، حيث قال: «لم أقل أبدا متى سيبدأ ضرب سوريا، ربما يكون قريبا جدا أو بعيدا جدا، وفي كل الأحوال، أمريكا تحت قيادتي قامت بعمل عظيم في تخليص المنطقة من داعش، أين: شكرا يا أمريكا؟».

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”