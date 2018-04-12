تيريزا ماي تترأس اجتماعا وزاريا طارئا بشأن سوريا

من المقرر أن تترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اجتماعا وزاريا عاجلا، اليوم الخميس؛ لمناقشة رد فعل بريطانيا على ما يتردد عن وقوع هجوم كيميائي في سوريا أودى بحياة العشرات.

وانقسم النواب من المحافظين، الذي تنتمى لهم ماي وأحزاب المعارضة، قبل الاجتماع الوزاري، بشأن ما إذا كان يجب على الحكومة أن تسعى للحصول على موافقة برلمانية للانضمام لأي عمل عسكري مشترك.

وكانت ماي أعلنت استعدادها لاتخاذ إجراء ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد «دون العودة أولا للبرلمان البريطاني».

وكان البيت الأبيض قد قال أمس الأربعاء إن جميع الخيارات مطروحة، حيث يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد على الهجوم، بعدما قال في وقت سابق في تغريدة إن الضربة العسكرية أصبحت وشيكة.

وأضاف البيت الأبيض أن أمريكا مستمرة في التواصل مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى.

وقال ماي قبل اجتماع اليوم إن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا: «لا يجب أن يمر بدون محاسبة»، متعهدة بأن تعمل بريطانيا مع حلفائها للرد على الهجوم الذي وقع السبت الماضي.