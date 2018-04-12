وزير الدفاع الأمريكي: لم نتخذ قرارا بشأن ضربة عسكرية على سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن بلاده لم تتخذ قرارًا بشأن ضربة عسكرية على سوريا حتى الآن.

وأضاف «ماتيس»، خلال جلسة استماع في الكونجرس، اليوم الخميس، أنه لا يريد الحديث عن عملية عسكرية ضد سوريا، بينما الرئيس لم يتخذ قرارًا بشأنها بعد، موضحًا أن اتخاذ إجراء ضد مستخدمي الأسلحة الكيماوية يخدم جميع الأمم ومن بينهم الشعب الأمريكي، حتى يكون هناك احترام من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.

وتابع: «هناك العديد من الطرق للرد على انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا وعلينا أن نعمل بها لاحترام الأعراف الدولية».

وأشار إلى اعتقاده بأن هجومًا كيميائيًا حدث في سوريا، وأنه يجري حاليًا البحث عن أدلة، متهمًا روسيا بالتواطؤ مع سوريا للاحتفاظ بأسلحة كيماوية.