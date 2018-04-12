مخاوف بين المعتمرين بسبب انتشار «الجرب» في بعض أنحاء مكة

• شركات السياحة تطمئن ضيوف الرحمن وتطالبهم باتباع الاشتراطات الصحية



سادت حالة من القلق بين المعتمرين المتواجدين حاليا بالأراضى المقدسة والمسافرين لأداء العمرة بعد ظهور عدوى الجرب في بعض أنحاء مكة المكرمة، حيث يخشى ضيوف الرحمن انتشار المرض بعد انطلاق الفيرس من بعض المدارس والأحياء الحكومية إلى باقى الهيئات والأبراج السكنية التي يقصدها المعتمرون.



وحاول أصحاب ومندوبي شركات السياحة طمأنة المعتمرين بعدم خطورة المرض وأنه مرض جلدى فقط، وطالبوهم باتباع التعليمات الصحية السعودية للوقاية من الفيروس من خلال الاهتمام الدائم بالنظافة الشخصية والتغيير اليومي للفراش وتهوية الغرف وعدم مخالطة المصابين أو استخدام أغراضهم الشخصية إلا أنه رغم هذه التطمينات فإن القلق يتزايد بين المعتمرين خاصة المصريين.



كان وباء الجرب قد انتشر بعدد من مدارس المدينة المقدسة منذ حوالى أسبوعين، وقامت السلطات الصحية السعودية بنشر مجموعة من الفرق والقوافل الطيبية لتطهير الأماكن التي اتنشر فيها المرض، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة للحد من زيادة انتشاره.



وأوضحت السلطات الصحية السعودية أن الجرب مرض جلدى ليس له مضاعفات على بقية أعضاء الجسم وعلاجه فعال ومتوفر بالمجان في المراكز الصحية، وتقوم الصحة بدورها العلاجى والاستقصاء الوبائي وتنصح باتباع طرق الوقاية من المرض بالحرص على النظافة العامة وغسل الملابس بمياه ساخنة وعلاج جميع الإصابات لوقف العدوى.



كما أصدرت وزارة الصحة السعودية عددا من النصائح للمواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة للوقاية من عدوى مرض الجرب أهمها الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالحكة وتجنب لمسهم أو استعمال أدواتهم أو ملابسهم، وغسل جميع الملابس والأقمشة التى تستعملها بماء ساخن مع وجود الصابون، وتجفيف جميع الأقمشة بعد غسلها عن طريق هواء ساخن، للتأكد من نظافتها بشكل كامل، واستخدام القفازات عند التخلص من الأقمشة والملابس.



كما نصحت الصحة السعودية بتجفيف الأقمشة التي لا تستطيع غسلها بالهواء الجاف والساخن، ووضع الأشياء التي لا تستطيع غسلها فى كيس محكم الإغلاق لبضعة أسابيع. وتهوية الغرف بشكل جيد، وتعرضها لضوء وحرارة الشمس يساعد فى التعقيم.



كما تشمل النصائح تجنب استعمال ملابس المصاب وكذلك أغراضه الشخصية، وتنظيف الحمام، الأسطح الأرضيات، والمفروشات، والسجاد باستخدام مطهر.