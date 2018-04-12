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سجل المحترفان المصريان محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبدالمنعم كهربا، هدفين في فوز الرائد على الاتحاد 3-1 بختام الدوري السعودي.

وسجل كهربا هدف فريقه الوحيد، بينما أحرز شيكابالا الهدف الثالث، لينهي كل منهما مشوار فريقه في المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول المسابقة بـ 33 نقطة، أما الرائد فله 24 نقطة بالمركز قبل الاخير ليخوض ملحق الصعود والهبوط بالدوري السعودي.

أحرز كهربا هدفه من مراوغة لثنائي دفاع الرائد وتسديدة من زاوية ضيقة، أما شيكابالا فسجل من ركلة حرة مباشرة مرت من فوق رؤوس زملائه في الهجوم لتسكن الشباك مباشرة.