براءة المدير المالي وأمين خزينة نادي الزمالك

قضت محكمة جنح العجوزة، ببراءة مدير الحسابات القائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك وأمين خزينة بالنادي، من اتهامهما بتعطيل عمل اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة النادي ماليا.

كانت النيابة، أحالت المتهمين محمد بدر، مدير الحسابات بنادي الزمالك، والقائم بأعمال المدير المالي بالنادي، وعبدالكريم محمد، أمين الخزينة، إلى محكمة الجنح بعد اتهامهم بتعطيل عمل أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية بالنادي، وقيامهما بإغلاق خزينة النادي يوم الجمعة الماضية، رغم طلب اللجنة بفتحها لمتابعة سير العمل.

كانت قوة أمنية من مباحث العجوزة ألقت القبض على المتهمين لنيابة العجوزة للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من تهم وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.