«أبو الغيط»: التدخلات الإقليمية والدولية بالمنطقة ستعقد الأزمات الحالية وستطيل أمدها

توجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالشكر للمملكة العربية السعودية، على استضافتها للقمة العربية في دورتها الـ29.

وقال «أبو الغيط»، في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية التحضيري للقمة العربية، مساء الخميس، إن «القمة العربية تنعقد هذا العام، ومازال حال الأزمة يمثل الصفة الغالبة على الأوضاع العربية بصورة هامة»، مشيرًا إلى ما وصفه بالأزمات الخطيرة التي مكنت دول إقليمية ودولية للتدخل بصورة غير مسبوقة تحقيقًا لمصالحها.

وحذّر من خطورة تدخل الدول الإقليمية والدولية في شؤون المنطقة، قائلًا: «هذا الأمر سيعقد الأزمات الحالية، وسيؤدي إلى إطالة أمدها».

وأضاف أن «غالبية الدول العربية لا تواجه أزمات أو تهديدات خطيرة، لكن استمرار حالات التفتت ببعض الدول، سيلقي بظلاله على المشهد العربي بأكمله، وخاصة أن الأزمات لا تعرف الحدود، وتمتد من دولة لأخرى في صورة مخاطر أمنية»، مشيرًا إلى تفاقم مشكلة اللاجئين، وتأثر العديد من الدول بها.

وأعرب عن استيائه من تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكد أن الحل السياسي هو الحل الأمثل، الذي يجب أن يلتزم به كافة الأطراف، بما فيها النظام السوري.